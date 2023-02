SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Trabalhadores ficaram pendurados em um prédio depois que o andaime onde eles estavam foi arrastado durante uma tempestade que atingiu a cidade de Goiânia na tarde desta sexta-feira (10). O caso ocorreu na rua C-237, no bairro Jardim América.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram dois trabalhadores pendurados no andaime de um prédio em construção em meio às fortes chuvas e ventania. Nas filmagens é possível ouvir gritos e outros trabalhadores observando e tentando ajudar os colegas no andaime.

Segundo o site Mais Goiás e O Popular, ninguém ficou ferido. Não é possível ver o nome da construtora responsável pela obra onde os operários trabalhavam.

À reporragem, o Corpo de Bombeiros de Goiás informou que "não foram acionados" e "trabalhadores da obra ajudaram eles a entrar por uma das janelas".

De acordo com a Climatempo, nesta sexta-feira há 90% de possibilidade de chuva na capital, com temperatura entre 20ºC e 30ºC. A sexta-feira é de sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite.