SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil classifica como emboscada o ataque de membros da torcida organizada Mancha Alviverde, do Palmeiras, a integrantes da Gaviões da Fiel, do Corinthians, na madrugada desta sexta-feira (10).

O confronto ocorreu no viaduto Grande São Paulo, nas imediações da avenida do Estado, no Ipiranga, zona sul da capital.

Conforme o delegado Cesar Saad, que atua na Drade (Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva), os corintianos não sabiam da possibilidade do ataque, sendo pegos de surpresa. Os alvinegros voltavam de um jogo no ABC. Mulheres e crianças estavam nos ônibus.

Ao menos cinco pessoas ficaram feridas. Quatro corintianos com múltiplas fraturas pelo corpo e um palmeirense, baleado no rosto, mas que não corre risco de morte. Dois torcedores do Corinthians inspiram mais cuidados, de acordo com o delegado. Os médicos devem esperar por 48 horas para analisar possíveis danos cerebrais.

A reportagem procurou as torcidas por meio de seus advogados, que não se pronunciaram até a publicação deste texto.

A Polícia Civil tenta localizar câmeras de segurança que possam ter registrado a ação. Os investigadores já sabem que os torcedores do Palmeiras estava concentrados em uma rua nas proximidades aguardando o comboio de corintianos passar.

Conforme a SSP, policiais militares faziam patrulhamento pelo local, quando foram acionados via 190 para atender uma ocorrência de tumulto. No viaduto, depararam-se com mais viaturas da PM e com unidades do resgate do Corpo de Bombeiros que prestavam atendimento.

Dois torcedores corintianos estavam feridos. Eles foram levados ao Hospital Municipal Doutor Arthur Ribeiro Saboya, no Jabaquara, e à Santa Casa de Misericórdia, na Vila Buarque, onde estão internados.

Por telefone, a Secretaria Municipal da Saúde disse não ter autorização da família para informar o quadro de saúde do paciente. Em nota, a Santa Casa afirmou que as informações sobre os pacientes são fornecidas exclusivamente aos familiares ou responsáveis, em respeito ao sigilo médico, protegido pelo código de ética médica e pela LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

O caso foi registrado pelo 16º DP (Vila Clementino) como lesão corporal e é investigado pelo 17º DP (Ipiranga), responsável pela área.

Torcedores corintianos contaram à reportagem que sofreram uma emboscada. O grupo diz que seguia em direção à sede da Gaviões da Fiel, no Bom Retiro, após assistir ao jogo entre São Bernardo e Corinthians, na cidade do ABC, pelo Campeonato Paulista.

O Palmeiras havia jogado contra a Inter de Limeira às 19h30, na capital.

Segundo Saad, a briga teria sido uma retaliação, já que há algumas semanas, corintianos e palmeirenses se encontraram no ABC, mas foram separados por policiais antes do início de um confronto.

Imagens que circulam pelas redes sociais mostram diversas pessoas feridas e ensanguentadas na via.

Um vídeo mostra o momento em que torcedores depredam um dos ônibus que transportavam os corintianos. Todos os vidros foram quebrados e a lataria amassada.

Instrumentos usados na bateria da Gaviões foram destruídos. Alguns dos objetos foram encontrados em um bar, nas proximidades do Allianz Parque, estádio do Palmeiras, na zona oeste da capital.

A reportagem questionou a PM se havia escolta, mas até a publicação deste texto não houve resposta.