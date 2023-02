SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vídeos compartilhados nas redes sociais flagraram a ação de policiais militares, que interromperam um roubo que aconteceu na tarde da sexta-feira (10), na avenida Cecília Lottenberg, na Chácara Santo Antônio, zona sul da capital paulista.

Eles desceram de uma viatura atirando contra dois assaltantes, que rendiam um casal em uma moto.

Um deles, um jovem de 20 anos, foi atingido e morreu. Uma mulher de 31 anos que passava pelo local se feriu, mas foi socorrida e liberada após atendimento médico. Um adolescente de 16 anos foi apreendido sem ferimentos com o celular de uma das vítimas do roubo, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Os policiais disseram ter atirado porque o suspeito teria apontado a arma na direção deles, que se aproximaram do local do roubo em uma viatura. Mas as imagens mostram o assaltante baleado correndo para fugir após a chegada dos PMs.

No vídeo, é possível ver um dos policiais militares atirando uma vez no suspeito já caído na calçada, a cerca de 20 metros do local do assalto. Os agentes da Rota, a tropa de elite da PM, apreenderam uma pistola com o suspeito morto, segundo a ocorrência. As armas usadas na ação também foram apreendidas, de acordo com a SSP.

Uma equipe do DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa), que investiga o caso, solicitou perícia no local. O caso foi registrado como roubo de veículo, morte decorrente de intervenção policial, lesão corporal decorrente de intervenção policial e apreensão de adolescente.

Em nota, a SSP disse que os policiais militares estavam em patrulhamento e foram informados do roubo antes de chegarem ao local.