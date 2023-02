SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos blocos mais aguardados do pré-Carnaval paulistano, o Acadêmicos do Baixo Augusta apostou no ritmo do grupo Olodum para arrastar sua habitual multidão pela rua da Consolação, na região central da cidade, na tarde deste domingo (12).

A escola de tambores da cidade de Salvador, na Bahia, participa pela primeira vez da folia de São Paulo.

O tema da festividade deste ano é "Atentos e Fortes", em alusão à canção "Divino Maravilhoso", eternizada na voz de Gal Costa, morta no último ano e a grande homenageada nesta edição do Baixo Augusta.

Durante o desfile, as cantoras Marina Sena, Tulipa Ruiz e Céu deram voz aos maiores hits da carreira de uma das maiores intérpretes da música brasileira, como "Chuva de Prata", "Festa do Interior" e "Baby".

Eram 14h quando, na esquina entre as avenidas Paulista e a rua da Consolação, o cantor Simoninha puxou o bloco.

Milhares de foliões já aguardavam enquanto transpiravam em razão do calor que premeditava uma tarde chuvosa.

Durante meia hora, foi impossível se locomover.

Vendedores de bebidas, como, Carlos Augusto Silva, 45, comemoravam muito a alta necessidade de hidratação. As vendas eram frenéticas.

Famosas madrinhas e musas do bloco marcaram presença, como a atriz Alessandra Negrini e Márcia Daylin, primeira bailarina trans do Theatro Municipal de São Paulo.

Por volta das 16h40, uma chuva torrencial afastou muitos foliões, mas os que ficaram aumentaram o volume da festa.