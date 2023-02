SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu neste sábado (11) o jornalista e publicitário Mauro Bento Dias Salles, aos 90 anos de idade.

Internado desde dezembro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, ele sofreu falência de múltiplos órgãos, segundo a família, que também informou que Salles enfrentava uma doença neurológica há 16 anos.

Mauro trabalhou por 12 anos no Grupo Globo e teve participação importante no lançamento da emissora de televisão, da qual foi diretor de jornalismo e de programação.

Na página na internet em que a Globo dedica à memória dos seus colaboradores e veículos, a empresa descreve Salles como tendo "participação fundamental na concepção e no lançamento da TV Globo, como diretor de jornalismo e diretor de programação, cargo que assumiu até as vésperas da inauguração da emissora, em 1965".

Naquele ano, segundo o Projeto Memória do Grupo Globo, Salles também participou das negociações entre a Globo e o Grupo Victor Costa para a compra da TV Paulista, canal 5 de São Paulo.

Ele ainda foi um dos responsáveis pela contratação de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni.

Em 1966, deixou o grupo para fundar sua própria agência de publicidade, a Salles Interamericana, uma das maiores do país.

Liderou a criação do Código de Ética da Publicidade Brasileira. É também autor de vários livros de poesia.

Em 1977, Salles assumiu o cargo de vice-presidente executivo dos Diários Associados, grupo do qual fazia parte a TV Tupi.

Retornou para as organizações Globo ano seguinte, onde assumiu uma das vice-presidências do grupo, ficando responsável pela rede de televisão, pelas emissoras de rádio e pela sucursal do jornal O Globo em São Paulo.

Mauro Salles deixa a mulher, Thereza, três filhos, dez netos e dez bisnetos.