SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O motorista que dirigia o veículo que capotou na manhã de domingo (12) em São Paulo, matando quatro pessoas, entre elas Yago Raphael da Silva Alves, 16, jogador do time sub-16 de futsal do Corinthians, foi preso em flagrante.

O homem, que não teve o nome divulgado, está internado sob escolta policial. Ele foi indiciado por homicídio na condução de veículo automotor.

O acidente ocorreu às 7h21, na avenida Guarapiranga, zona sul da capital paulista. Outras três pessoas ficaram feridas.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), testemunhas relataram que o motorista teria ingerido bebida alcoólica. Segundo a investigação, o grupo estava reunido em uma adega localizada a poucos metros do local do acidente. Eles teriam decidido seguir para a casa de um deles, que mora perto dali e seguia a pé, enquanto outros aceitaram a carona.

Um dos feridos, de 17 anos, foi ouvido no hospital e confirmou a versão.

Questionado, o motorista preferiu permanecer em silêncio. O caso foi registrado pelo 11º DP (Santo Amaro), e exames toxicológicos e de alcoolemia do condutor do veículo foram solicitados. Ele teria perdido o controle do carro, causando o acidente.

Além do motorista, outras seis pessoas estavam no veículo, entre elas o jogador Yago Raphael da Silva Alves. O Corinthians postou mensagem em suas redes sociais se solidarizando com a família da vítima.

As outras três vítimas fatais eram mulheres. Uma delas, companheira da testemunha que seguia a pé, também morreu no local. Outra, de 27 anos, chegou a ser socorrida e levada para o Hospital M'boi Mirim, mas não resistiu.