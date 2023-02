SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A segunda-feira (13) na região central de São Paulo não foi de ressaca após o fim de semana intenso de pré-Carnaval.

Em pleno início da semana, o bloco da tradicional Banda Redonda, fundada em 1974 e que se apresenta como a mais antiga do centro, desfilou pelas ruas acompanhada de foliões que não desanimaram nem com a chuva fraca da noite.

O Carnaval do grupo, com samba, marchinhas e MPB, teve também um palco em frente ao Teatro de Arena, na rua Teodoro Baima, Consolação.

O desfile misturou foliões com fantasias a outros com roupas do dia a dia e guarda-chuva nas mãos. Os carnavalescos passaram por pontos famosos da região central, como o Theatro Municipal, a esquina das ruas Ipiranga e São João e a praça da República.

Durante o fim de semana, cerca de 180 atrações agitaram a capital e levaram milhares de pessoas para as ruas após dois anos sem programação oficial por causa da pandemia de Covid-19.

Nos próximos dias, assim como a Banda Redonda, outros grupos sairão às ruas antes do início oficial do Carnaval. Tem bloco para quase todos os dias da semana.

Nesta terça (14), o bloco Umes (Uniao Municipal dos Estudantes Secundaristas de Sao Paulo) vai desfilar nas ruas do Bixiga com o tema "Brasil da Esperança" e shows de Kaká Silva e da Cia Paulista de Samba.

A concentração está marcada para as 17h, na rua Rui Barbosa, e os organizadores pedem a doação de um quilo de alimento não perecível.

Também no Bixiga, a Banda do Candinho, fundada em 1981, sai na quarta (15), às 18h, com concentração no cruzamento das ruas 13 de Maio e Santo Antônio. O grupo anunciou a jornalista Maju Coutinho como madrinha do Carnaval 2023 e deve percorrer as ruas do centro.

A sexta (17) será o dia do primeiro cortejo do bloco afro Ilú Obá de Min neste ano, com início na praça da República e caminhada em direção ao Largo do Paissandu, às 20h. O cortejo marca o início oficial do Carnaval de São Paulo.

O segundo cortejo, no domingo (19), terá concentração às 13h na rua Conselheiro Brotero, 195, em Santa Cecília, e saída em direção ao Armazém do Campo, na alameda Eduardo Prado.

O Ilú fará uma homenagem à filósofa e ativista Sueli Carneiro, com o tema "Akíkanjú: Pensamento e Bravura de Sueli Carneiro".