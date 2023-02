SÃO PAULO, SP (UOL/FOLAHRPESS) - A ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, anunciou nesta quarta (15) que uma equipe da pasta irá à sede do Arquivo Nacional, no Rio, para tomar medidas emergenciais para preservar o acervo da instituição.

Como mostrou o UOL na semana passada, fortes chuvas alagaram uma parte do depósito do Arquivo Nacional e atingiu caixas de documentos de mais de dois séculos atrás. Em nota, o AN disse que nenhum item do acervo foi perdido.

Servidores da instituição falaram que gestão Bolsonaro sabia das condições do prédio. Sob condição de anonimato, funcionários contaram à coluna de Juliana Dal Piva que o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro foi "constantemente informada" sobre os frequentes vazamentos de água.

A historiadora Ana Flávia Magalhães Pinto assume nesta quarta a diretoria-geral do órgão. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União.

O antecessor era o interino Leandro Esteves de Freitas, que estava na chefia desde 2019, primeiro ano da gestão Bolsonaro. Ele foi acusado de perseguir servidores dentro da instituição.