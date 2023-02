RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O prédio da OAB-RJ (Ordem dos Advogados do Brasil), no centro do Rio de Janeiro, foi esvaziado no fim da manhã desta quarta-feira (15) após uma suspeita de ameaça de bomba.

Segundo a OAB, a sede localizada na avenida Marechal Câmara foi evacuada por volta das 12h. O esquadrão antibombas da Polícia Civil faz uma inspeção no edifício. Até a publicação deste texto, nada havia sido encontrado.

Policiais militares dão apoio à operação da Polícia Civil e intensificaram o policiamento no local.

As primeiras informações indicam que uma carta com ameaças foi encontrada em um dos elevadores e também no banheiro do 7º andar, informando sobre a presença do artefato no prédio. No mesmo pavimento ocorria uma reunião com mais de 60 pessoas.

No 4º andar do edifício acontecia uma solenidade para a entrega de carteira de novos advogados, com a presença de mais de 150 pessoas.

"O conteúdo das cartas é ameaçador. Diziam que a OAB não defende pautas de cidadania, bem contraditória. A gente fica preocupado por ter um prédio cheio, muitas pessoas no auditório e os funcionários. Agora, vamos aguardar a varredura", disse o presidente da OAB-RJ, Luciano Bandeira.

Um registro da ocorrência foi feito na 5ª DP, no centro. "Todas as atividades administrativas e eventos foram suspensos até a apuração do caso", informou a OAB.

No boletim de ocorrência, ao qual a Folha teve acesso, foi informado que os papéis com os avisos foram encontrados por funcionais terceirizados.

"Todos os locais têm câmeras de segurança, e as imagens foram cedidas à polícia. Não sabemos o motivo disso", disse Bandeira. Segundo ele, as cartas encontradas também foram entregues aos investigadores.

