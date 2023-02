SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um jovem de 20 anos registrou um boletim de ocorrência para denunciar um médico por estupro durante uma consulta na noite do último sábado (11) na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jaraguá, em Maceió. Após notar a prática do crime, a vítima contou que o médico pediu desculpa e disse "achar que era isso que você [vítima] queria". Conforme Victor Albuquerque, advogado do profissional de saúde, o suspeito nega o crime.

O rapaz disse que o caso ocorreu quando ele procurou atendimento por ter a suspeita de herpes na região anal. Segundo o jovem, em entrevista ao telejornal AL2, da TV Gazeta (TV Globo), o médico sugeriu o exame de toque retal e o estuprou no atendimento.

"Ele sugeriu que fizesse toque retal. Achei que 'tava' dentro da normalidade e ele prosseguiu com o exame, mas durante o exame eu senti que as duas mãos dele estavam no meu quadril. Então, quando eu percebi, virei para trás e vi que ele 'tava' me penetrando. Eu fiquei sem reação mesmo. Eu só virei, não consegui fazer nada."

Ainda de acordo com o rapaz, que não teve a identidade revelada, o médico começou a se desculpar pelo ato.

"Ele disse: 'Desculpa, eu me confundi; achei que era isso o que você queria'. E, por cerca de 15, 20 minutos, tentou mudar o foco da conversa e depois pediu para que eu não falasse para ninguém. Eu tentei enrolar ele porque eu só queria sair dali, sabe."

A vítima registrou o boletim de ocorrência e afirmou que "uma pessoa dessa não deveria estar onde ele está".

Segundo a emissora, em 2020, um jovem de 16 anos também registrou uma ocorrência contra o médico na cidade de Campo Alegre. Na ocasião, de acordo com a vítima, o homem "tocou o seu abdômen e rapidamente baixou a bermuda dele e apertou o seu órgão genital com movimentos fortes e chegou a machucar". A defesa também negou essa acusação. "Isso já se mostrou falso, tanto é que a denúncia não reuniu condições mínimas para que fosse aberta a ação penal contra o acusado."

A Polícia Civil confirmou à reportagem a denúncia do jovem contra o médico e afirmou que caso é investigado pelo 2º Distrito Policial de Jaraguá. O rapaz foi ouvido pela polícia e o profissional da saúde conversou com os agentes. O suspeito e testemunhas ainda devem ser chamados para depor no inquérito.

A corporação não repassou mais detalhes para não afetar as investigações do caso.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DIZ QUE DEVE ABRIR SINDICÂNCIA

À reportagem, o CREMAL (Conselho Regional de Medicina do Estado de Alagoas) disse que recebeu a denúncia de abuso sexual contra o paciente e deve iniciar o procedimento de sindicância para investigar o caso.

"De posse das informações, o CREMAL deve iniciar o procedimento de sindicância para investigar a denúncia, que pode se concretizar em uma advertência confidencial, até a cassação do registro de médico, caso seja comprovado o delito. As investigações ocorrem sob sigilo, até a sua conclusão."

Em consulta ao portal do CFM (Conselho Federal de Medicina), a reportagem checou que o suspeito, que não tem especialidade médica, está com o registro ativo.

DEFESA NEGA AS ACUSAÇÕES

Ainda conforme Albuquerque à reportagem, a defesa "confia no trabalho da polícia e que no transcorrer do inquérito tudo será esclarecido para sociedade alagoana, destaca-se ainda que existem diversos documentos probatórios que comprovam o contrário do alegado pela suposta vítima, inclusive gravações".

"Por fim, a defesa afirma que confia que a justiça será feita e se coloca a disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas."