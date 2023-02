SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o Carnaval, mais de 5,4 milhões de veículos devem deixar a cidade de São Paulo pelas principais rodovias que dão acesso ao litoral e ao interior do estado, a partir da tarde desta sexta-feira (17).

Segundo a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), desse total, cerca de 4,1 milhões utilizarão estradas administradas por concessionária. Aproximadamente 1,3 milhão seguirá pelas rodovias sob gestão do DER (Departamento de Estradas de Rodagem).

No Sistema Anchieta-Imigrantes, a expectativa é que 570 mil veículos desçam a serra em direção às praias da Baixada Santista. Serão implantados esquemas especiais para distribuir melhor o fluxo de veículos. O movimento deve aumentar ainda pela parte da manhã desta sexta e se manter intenso até a manhã de segundo. Nesses dias, poderão ser implantadas operações especiais, como a 7X3 (com sete pistas funcionando no sentido litoral e três, no sentido capital).

Já no retorno para a capital, a previsão é que o fluxo aumente a partir da tarde de segunda e durante a terça (21), quando está prevista a Operação Subida 2x8 -para subir a serra, estarão disponíveis as pistas sul e norte da Imigrantes e a norte da Anchieta e a descida será feita pela sul da via Anchieta

A rodovia dos Tamoios (SP-099), que dá acesso ao litoral norte paulista, deve receber cerca de 226 mil veículos entre esta sexta e a próxima quarta-feira. A previsão é de operação normal (2x2), com duas pistas para descer e duas pistas (novas) para subir a serra.

No Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto (SP 070), a expectativa da Ecopistas é que cerca de 1,5 milhão de veículos passem pelas quatro praças de pedágio das rodovias nos dois sentidos, entre sexta e terça. Em direção ao interior, o fluxo deve ser mais intenso na sexta, do meio-dia às 20h. No retorno, o fluxo de veículos deve aumentar na segunda, das 11h às 19h, e na quarta, do meio-dia às 20h.

O sistema Anhanguera-Bandeirantes deve ser utilizado por cerca de 1 milhão de veículos. Os horários de maior movimento no sentido interior são estes: das 15h às 20h desta sexta; e das 9h às 13h de sábado. No retorno, é esperado maior fluxo de veículos no sentido capital das 15h às 21h de terça e das 8h às 10h de quarta.

O sistema Castello Branco-Raposo Tavares, no trecho operado pela ViaOeste, deve receber 835 mil veículos. Os horários de maior fluxo devem ser nesta sexta, das 15h às 20h, e no sábado, das 9h às 13h. No retorno, na terça e quarta-feira, o maior fluxo de veículos deve ser entre 15h e 20h e das 8h às 10h, respectivamente.

No trecho Oeste do Rodoanel, o volume de veículos deve ficar em 1,3 milhão. Há previsão de movimento intenso nesta sexta, das 15h às 19h, e no sábado, das 9h às 12h. Pelos trechos Sul e Leste do Rodoanel devem circular mais de 990 mil veículos. Os horários de maior fluxo devem ser: sexta, das 14h às 2h; sábado, das 9h às 13h; domingo das 9h às 13h; segunda das 7 ao meio-dia; terça das 14h às 17h; quarta das 14h às 18h.

RODOVIAS DO DER

**Estimativa de tráfego**

Manoel Hyppolito Rego (SP-055 - litoral Norte): 223.718

Padre Manoel da Nóbrega (SP- 055 -Litoral Sul): 404.863

D. Paulo R. Loureiro (SP-098) (Mogi-Bertioga): 143.723

Oswaldo Cruz (SP-125): 79.091

Raposo Tavares (SP-270): 529.865

**Horários de menor movimento**

Sexta-feira, da 0h às 14h e das 22h a 0h

Sábado, da 0h às 8h e das 20h a 0h

Domingo, da 0h às 8h e das 20h a 0h

Segunda, da 0h às 14h e das 22h a 0h

Terça, da 0h às 10h e das 22h a 0h

Quarta, das 0h às 08h e das 18h a 0h

ANTES DE PEGAR ESTRADA

Cuidados mecânicos: verifique os itens de segurança, condições dos pneus, freios, luzes e limpadores de para-brisa. Se puder, faça um check-up em uma oficina mecânica antes da viagem.

Atenção ao volante: mantenha uma distância segura dos outros veículos, dê passagem quando solicitado, nunca dirija após ingerir bebida alcoólica e ultrapasse somente com segurança.

Chuva e neblina: em caso de condições adversas do clima, redobre os cuidados, reduza a velocidade e procure se guiar pelas faixas da rodovia.

Para não esquecer: os faróis baixos devem permanecer acesos, e o acostamento só deve ser usado em caso de emergência.

CNH: a Carteira Nacional de Habilitação precisa estar dentro do prazo de validade ou, no máximo, vencida há 30 dias. Motoristas que tiveram a CNH vencida entre março e abril do ano passado e que não renovaram por causa da suspensão de prazos em virtude da pandemia têm até o próximo dia 30 para deixar a documentação em dia.

Documentação: lembre-se de verificar se o licenciamento está em dia. Caso contrário, a multa é de R$ 293,47 e sete pontos na carteira de habilitação, além da apreensão do veículo.

Fontes: Artesp e Detran-SP