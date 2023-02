SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal divulgou nesta quinta-feira (16) o balanço da primeira semana da Operação Libertação, ação integrada por Ibama, Forças Armadas, Força Nacional de Segurança Pública, Funai e a PF para combater o garimpo ilegal em terra yanomami, na Amazônia.

Nesse período, foram empregados 700 agentes em Roraima. Segundo a PF, até esta quarta (15) foram inutilizadas 40 balsas, 1 embarcação, 4 aeronaves, 11,2 toneladas de cassiterita, 1 garimpo do minério e 1 base de suporte logístico, além de outros equipamentos e itens como barracas, veículo e um trator esteira.

Também foram apreendidas 16 toneladas de cassiterita, 4 embarcações, 7.000 litros de combustível, 500 kg de alimentos, equipamentos como maquinário para extração de minérios, geradores de energia, motosserra e motores, armas, equipamentos de comunicação e celulares de não indígenas.

A força-tarefa também afirma ter transportado 105 toneladas de mantimentos e medicamentos para os indígenas da região e 5.200 cestas básicas.

No hospital de campanha montado pela Força Aérea Brasileira foram realizados, até o momento, 1.300 atendimentos aos Yanomami.

Para realizar todas essas operações, as equipes fizeram uso de 16 aeronaves e diversas embarcações e veículos terrestres.

Para a saída dos trabalhadores das áreas de garimpo ilegal, a Operação Libertação prorrogou, até a 1h (horário de Brasília) do dia 6 de maio, a abertura parcial do espaço aéreo da região norte do país.