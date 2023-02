SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - "O maior Carnaval do mundo voltou", gritava uma voz no sistema de som no Campo Grande, a caminho do circuito Barra-Ondina, em Salvador.

E foi o trio elétrico da cantora Ivete Sangalo, sem cordas e aberto ao público, que abriu oficialmente o Carnaval de 2023 em Salvador, na tarde desta quinta-feira, no Farol da Barra.

Vestida de vermelho e com a inabalável disposição de sempre, Ivete Sangalo abriu o Carnaval na capital da Bahia com a música "O Mundo Vai".

Antes, falou sobre a emoção da volta ao trio depois de três anos. "Muito emocionada e agradecida pela oportunidade de a gente poder pular carnaval de novo. Agradecer a Deus e a todos os orixás por estar em Salvador fazendo a pipoca da Veveta junto com vocês", disse a cantora, que neste ano escolheu "De volta para o futuro" como seu tema de Carnaval, inspirada no sucesso dos cinemas nos anos 1980.

Em cima do trio, a cantora dedicou sua apresentação à amiga Preta Gil, que está se tratando de um câncer. "Ano que vem você estará aqui botando para quebrar", disse Ivete.

De volta também está o camarote Expresso 2222, de Gilberto Gil. Em 2023, o camarote chega à sua 23ª edição, aproveitando para ainda celebrar a tempo os 50 anos do disco de Gilberto Gil, lançado em 1972, logo após a sua volta do exílio londrino, e que dá nome ao camarote.

"O Carnaval é uma representação popular que tem muito a ver com o Expresso 2222", disse Gilberto Gil em entrevista coletiva pouco antes da abertura do Carnaval, comparando seu disco cinquentão à festa. "O Expresso 2222 é uma pipoca moderna."

Ivete levou seu trio pelo circuito Barra-Ondina, que vai do Farol da Barra até o monumento das Gordinhas, já em Ondina.

O trio e o carro de apoio de Ivete foram reformados com 13 toneladas de aço reciclável.

Depois de Ivete, o trio do cantor Saulo promoveu uma chuva de brilho verde e rosa que forrou o chão do Farol da Barra e coloriu os foliões que estavam se esbaldando perto e longe do trio elétrico.

A abertura do Carnaval contou com a presença do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do prefeito de Salvador, Bruno Reis, e do presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

"O Carnaval é a coisa mais importante que a gente tem nesse momento, porque é uma explosão de alegria, e alegria é um produto brasileiro. Por isso, fiz questão de estar aqui na abertura", disse Freixo à Folha de S.Paulo.

Segundo a Prefeitura de Salvador, o Carnaval deste ano deve movimentar um valor estimado de R$ 2 bilhões na economia da cidade.