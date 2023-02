SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Amigos estavam gravando conteúdo na Liberdade, bairro de São Paulo, quando foram surpreendidos por um assaltante, que toma o celular da mão da influenciadora Aggy.

No vídeo em que explicam como foi o assalto, o trio diz que iria gravar um vídeo de azul, como o povo Na'Vi do filme Avatar, até que a tinta acabou e eles decidiram ir às compras.

"Tava todo mundo muito feliz e animado até que a gente percebeu que a tinta não ia dar para todo mundo. A gente ficou com as pernas sem pintar e tivemos a brilhante ideia de buscar mais tinta na rua, na Liberdade", disse a influenciadora Aggy em vídeo publicado no TikTok

Os amigos gravam conteúdo de noite enquanto procuram uma loja aberta na Liberdade. Eles estão andando no Viaduto Cidade de Osaka quando o assaltante passa e toma o celular da mão de Aggy. É possível ouvir um grito de susto.

"A gente saiu correndo, gritando, e um motoboy jogou a moto no ladrão", explicou Aggy. Eles conseguiram recuperar o smartphone e fizeram um boletim de ocorrência no 1º Distrito Policial, na Liberdade, perto do local da tentativa de assalto.