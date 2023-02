PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - No próximo domingo (19) e na segunda-feira (20), enquanto as escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro ganharem a Marquês de Sapucaí, carnavalescos do Uruguai estarão atentos para ver como a criatividade carioca pode ser reaproveitada em 2024.

A cidade uruguaia de Artigas, de 44 mil habitantes ao norte do país e vizinha à gaúcha Quaraí, emula em menor escala, mas com o máximo de fidelidade e glamour possível, o desfile de escolas de samba à moda brasileira.

Os sambas-enredo são cantados em português -uma escolha para manter "o magnetismo do samba", segundo os organizadores. Já as fantasias e outras alegorias são compradas de escolas do Rio de Janeiro e adaptadas aos temas locais.

Em 2022, por exemplo, a Grande Rio venceu o Carnaval do Rio com um samba-enredo sobre Exu, um dos orixás do candomblé. Já o Salgueiro levou para a avenida a história da população negra do Rio de Janeiro. E a Beija-Flor, cujo enredo foi "empretecer o pensamento", também trabalhou a ancestralidade do negro.

Com fantasias adquiridas das três escolas, a agremiação uruguaia Emperadores de la Zona Sur, atual campeã do Carnaval de Artigas, montou para 2023 um enredo em homenagem ao "candombe", um ritmo uruguaio de origens africanas.

"Como a origem do candombe é a cultura afro, tudo se encaixou perfeitamente. Em 2023, já temos um acerto novamente com o Salgueiro, para comprar novamente as fantasias. Isso dá uma grandiosidade para o Carnaval. O desfile de uma escola daqui sai por volta de R$ 600 mil a R$ 700 mil", diz o carnavalesco Fernando Tejeira Tavares, 37.

Depois, parte das fantasias são revendidas novamente a outros Carnavais, como o de Uruguaiana, que terá seus desfiles em 9, 10 e 11 de março.

Natural de Artigas, mas radicado em Porto Alegre há 14 anos, Fernando deixou a capital na noite de quinta-feira (16) com o carro abarrotado de tecidos, cujo preço é muito mais barato no Brasil do que do outro lado da fronteira. Ao longo do ano, a escola também providencia o transporte em jamantas de esculturas de escolas cariocas para os carros alegóricos.

A importação dos Carnavais brasileiros inclui ainda parte da equipe. Nomes como o sambista Igor Sorriso, intérprete da São Clemente em São Paulo, puxa o samba da Bario Rambla, principal concorrente da Emperadores.

No sábado (18), o mestre-sala Rodrigo França, 30 anos, sai direto da Sapucaí, onde desfila pela Porto da Pedra na Série Ouro, e pega um avião a Porto Alegre. Lá, encontra Ana Marilda Bellos, 42, renomada porta-bandeira da Império da Zona Norte, escola de samba de Porto Alegre.

O casal será conduzido por um motorista até Artigas, para desfilar no domingo e na segunda-feira pela Emperadores de la Zona Sur. Diferentemente do Carnaval brasileiro, as quatro escolas uruguaias repetem os desfiles nos dois dias, somando as notas.

Já é o quinto desfile de Ana Marilda em Artigas, que chamou a atenção dos uruguaios em outro Carnaval tradicional do Mercosul, o de Uruguaiana, na fronteira com a Argentina. Nos últimos anos, já adaptou fantasias da Estácio de Sá, do Rio, da Dragões da Real, de São Paulo, e da Império da Zona Norte. De lá, viaja ainda para Uruguaiana e Cruz Alta, cujos desfiles ocorrem em março.

"Artigas faz um Carnaval glamouroso, que atrai cada vez mais público. Brincamos que é uma mini-Sapucaí mesmo. Os uruguaios amam Carnaval. Bem mais do que imaginamos. Tanto que eles compõem e interpretam em português, o que eu vejo com um sinal de respeito e de admiração", diz Ana Marilda.

O Carnaval de Artigas compete em popularidade com ao menos outros dois no Mercosul: o de Montevidéu, capital uruguaia, e o de Paso de Los Libres, na Argentina, que realizam as festas em janeiro. Em Artigas, o ingresso custa entre R$ 45 e R$ 170 (350 e 1.300 pesos uruguaios) e a cidade recebe 20 mil turistas, praticamente aumentando a população local em 50%.

Para 2024, o carnavalesco Tavares, da Emperadores, diz já estar de olho nos desfiles do Salgueiro, que homenageia Joãosinho Trinta, e da Grande Rio, que faz o mesmo a Zeca Pagodinho. Resta saber como as homenagens aos sambistas brasileiros aparecerão repaginadas para lá da fronteira.