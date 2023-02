Nos dias de folia do carnaval o fluxo de passageiros no Aeroporto de Brasília deverá ser 11% maior do que no ano passado. Segundo a Inframerica, administradora do terminal brasiliense, o fluxo será de aproximadamente 250 mil pessoas e 1.750 pousos e decolagens entre a sexta-feira (17) e a quinta-feira (23).

“A quantidade de foliões que deverão viajar neste carnaval representa 11% a mais do que em 2022, mas 11% menor quando comparado a 2020, antes da pandemia”, diz a Inframerica.

Segundo a empresa, esta sexta-feira deverá ser o dia de maior movimentação. São esperadas cerca de 45 mil pessoas para embarcar e desembarcar na capital federal. O segundo maior fluxo ocorrerá no dia 21 de fevereiro, com movimento previsto para a data de 37 mil passageiros. Os destinos mais procurados por quem irá embarcar no Aeroporto de Brasília são: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

“Por causa do aumento na movimentação neste período de carnaval, a Inframerica recomenda aos passageiros que cheguem com pelo menos duas horas de antecedência para o voo e fiquem atentos às informações nos painéis informativos. A administradora lembra que o uso da máscara segue obrigatório nas salas de embarque e interior dos aviões, conforme determinação da Anvisa [Agência Nacional de Vigilância Sanitária]”, informou a empresa.

Já nos aeroportos da rede Infraero, que conta com 17 unidades, são esperados cerca de 838 mil passageiros durante o período do carnaval, entre os dias 17 e 23 de fevereiro. Segundo a empresa, o número é 70% maior em relação ao movimento do ano passado, quando mais de 493 mil pessoas embarcaram e desembarcaram nos terminais da empresa.

A Infraero disse ainda que o volume de operações também deve crescer, com mais de 6 mil pousos e decolagens no período. A projeção é 61% superior ao fluxo de 2022.

“A expectativa é de que o maior movimento seja registrado no dia 17 e entre os dias 22 e 23 de fevereiro. A projeção foi elaborada a partir dos dados de oferta de assentos informados pelas companhias aéreas e comparou o estimado para 2023 com o carnaval de 2022, quando ainda foi registrada redução nas atividades em função da pandemia de covid-19”, disse a Infraero.

