SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A prefeita de Joca Marques (PI), Fabianna Franco (MDB), mandou suspender a festa de Carnaval que seria realizada no município após a internação do avô dela.

Geraldo Lopes Marques está desde a última terça-feira (14) na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), em Teresina (PI), com problemas renais, mas consciente e reagindo bem ao tratamento.

A prefeita comunicou o motivo para a suspensão da festa e pediu compreensão à população, em post feito nas redes sociais.

"Devido à internação do meu querido avô nesta terça, no Hospital HTI Sul em Teresina, informamos que o Carnaval de Joca Marques 2023 será suspenso. Contamos com a compreensão de todos!", afirmou em comunicado Fabianna Franco.

O anúncio diz ainda que a suspensão foi "por motivos de força maior".

À reportagem, por telefone, Fabianna Franco confirmou a suspensão da folia local e foi questionada sobre eventuais críticas que recebera devido a sua justificativa.

"Infelizmente, isso faz parte da política. Muita gente utiliza isso [politicamente]. Fazer o quê?", disse a prefeita.

A mdbista afirmou ainda que não há uma nova data para o Carnaval de Joca Marques, município do Piauí com 5.100 habitantes, localizado a cerca de 252 km da capital, Teresina.

"Mas pretendemos fazer. Só não sabemos quando."