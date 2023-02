SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Gaviões da Fiel encerrou a primeira noite de desfiles das escolas de samba de São Paulo com o tema de religião. Após lotar a área da concentração, a escola pôs em movimento o carro alegórico com a águia e o símbolo do Corinthians.

O enredo deste ano falou de intolerância religiosa e traz representações de diferentes culturas nos carros.

A fantasia de Sabrina Sato é de dragão de São Jorge, presente em várias religiões. "Nessa corrente sou mais um guerreiro de São Jorge, mais um mensageiro de Ogum", disse a apresentadora, rainha de bateria da Gaviões, em publicação nas redes sociais.

No carro com a águia, havia um integrante caracterizado como Jesus, com a coroa de espinhos e roupa manchada de sangue.

Ele cantava o sangue pendurado por uma corda na parte de trás do carro, a mais de cinco metros de altura.