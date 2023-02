RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Por volta das 9h, fogos de artifício celebraram o início do desfile do Galo da Madrugada no Centro do Recife.

O pico do bloco deve ser às 12h, quando 1,5 milhão de foliões deverão estar nas ruas, segundo a organização.

Ao todo, serão seis carros alegóricos e 30 trios elétricos em nove horas e meia de bloco. O percurso tem 6,5 quilômetros.

O tema do 44º desfile do bloco é "Viva a vida, viva o frevo, viva Enéas", em alusão à volta do Carnaval após dois anos de restrição por causa da pandemia e ao fundador do bloco, Enéas Alves Freire, que morreu em 2008, aos 86 anos -as homenagens pelo centenário de Enéas não puderam ser feitas em 2021 em razão da Covid.

Ary Nóbrega, falecido em abril de 2020 e responsável pelas alegorias do bloco por 30 anos, e o cantor Claudionor Germano, 90, também serão homenageados no Carnaval deste ano.