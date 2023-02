SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A forte chuva que atinge a capital paulista desde o início da tarde deste sábado (18) com raios e trovões, causou pontos de alagamentos em diversas regiões.

Até as 16h, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), a cidade registrava 18 pontos de alagamento, sendo sete intransitáveis -alguns deles atrapalhando os desfiles dos blocos.

Já havia a previsão de que o final de semana de Carnaval seria chuvoso em São Paulo. Na sexta-feira (17), a Defesa Civil estadual emitiu alerta sobre tempestades em diversas regiões com alto volume de precipitação por causa da aproximação de uma frente fria sobre o estado.

Na zona oeste da capital paulista, o local mais afetado foi justamente o roteiro dos blocos, como a rua Henrique Schaumann, na altura da avenida Rebouças. O bairro também registrou alagamentos na rua Cardeal Arcoverde.

No Butantã, a praça Elis Regina, de onde sairia o bloco Vai quem qué, também registrou alagamentos, o que atrasou o desfile.

Já a região do Ibirapuera, na zona sul, registrou alagamento na avenida Pedro Álvares Cabral, fazendo os foliões que acompanhavam o bloco Agrada Gregos enfrentarem enxurrada para acompanhar o desfile.

O temporal e a interdição em razão do desfile dos blocos de Carnaval também causou trânsito, exigindo paciência extra do motorista que ficou na capital e queria se deslocar por essas regiões.

No entorno do sambódromo do Anhembi, em Santana (zona norte de SP), a chuva também causou alagamentos. A acesso à avenida Otaviano Alves de Lima ficou interditado nos dois sentidos na tarde de ontem.