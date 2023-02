RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O clima de paz durante todo o desfile do Cordão da Bola Preta pode ter um motivo. Ressurgiu no meio do povo o Profeta Gentileza, figura marcante na história do Rio de Janeiro. Com mensagens de paz e amor, tal qual o original pintava nas paredes e muros da cidade, Robson Borges, 48, de Campinas, no interior paulista, encarnou o profeta carioca pela sexta vez.

Neste Carnaval 2023, o "profeta" fez também uma homenagem à jornalista Glória Maria, que morreu no início de fevereiro. "Ela é uma referência para o Rio de Janeiro, para o Brasil, de profissionalismo, de integridade. Glória me levou para conhecer vários lugares do mundo", conta à reportagem.

Robson que é engenheiro de qualidade tinha vergonha de se fantasiar até sua paixão pelo Carnaval do Rio esbarrar com a vida e história do Gentileza. "Antes eu nunca tinha saído de fantasia, mas me encontrei quando fiz essa homenagem ao profeta. Todo mundo gosta do Gentileza", explica ele.

A paixão pelo Carnaval do Rio é tão grande que até a empresa de Robson já sabe disso. "O Carnaval do Rio é a coisa que mais amo depois dos meus cachorros. Até a minha empresa concede essa liberação para eu vir curtir essa festa", conta.

São mais de 25 anos correndo atrás do Cordão da Bola Preta, e Robson explica qual o diferencial do bloco. "O Brasil está todo representado aqui no Bola Preta", afirma ele.

Pelo visto, as palavras de Gentileza fizeram efeito. O Cordão da Bola Preta aconteceu em clima de paz, sem intercorrências, sem que a polícia militar e os bombeiros fossem acionados.