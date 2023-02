SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Mancha Verde é a atual campeã de São Paulo, e será a terceira a desfilar, por volta de 00h40 deste domingo (19). O último título foi decidido após empate entre a escola e mais três agremiações.

A expectativa, para os torcedores, é de mais uma vitória. Ilma Ferreira, 57, está no Sambódromo pela primeira vez. "Vim por conta da mancha", diz ela que acompanhou o cortejo do Afoxé Filhos de Dadá com o marido e a filha.

Também é dia de estreia para Sandra Carmona, 62, e estreia dupla. Ela, que também torce para a Mancha Verde, veio com a família ver a filha, Natália, que vai desfilar no carro abre-alas. "Vai de Maria Bonita".

A Mancha Verde, que tem Viviane Araújo como rainha de bateria, apresenta o enredo "Oxente! Sou xaxado, sou nordeste, sou Brasil", que conta a história e a influência do cangaço no Brasil.