UBATUBA, SP (FOLHAPRESS) - A BR-101, em Ubatuba (SP), foi liberada na manhã deste domingo (19) após a realização de uma vistoria que já havia sido divulgada pelo Serviço de Transportes Terrestres. A rodovia havia sido interditada na madrugada deste domingo entre os km 10 e 35.

De acordo com a Concessionária do Sistema Rodoviário (CCR) Rio-São Paulo, a ação se deu devido às chuvas na região que tornaram perigosa a trafegabilidade no trajeto.

A medida foi temporária e contou com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Defesa Civil.

Às 4h deste domingo, a CCR informou que houve uma queda de árvore no km 35, em Paraty, sentido Rio - São Paulo e uma queda de barreira no sentido contrário. Equipes estão no local para resolver a situação.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) já havia alertado para a previsão de fortes chuvas com acumulados superiores a 100 milímetros ao dia. Há risco de alagamentos e deslizamentos de encostas. O aviso ainda vale até a metade do dia.