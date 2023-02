SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma criança de 7 anos morreu em Ubatuba (220 km de SP) após uma pedra deslizar e atingir a casa em que estava, na madrugada deste domingo (19). As cidades do litoral norte do estado estão em alerta em razão das fortes chuvas que tingem a região, causando alagamentos e muitos transtornos, desde sábado (18).

O acidente ocorreu às 2h15, na rua Benedito Alves da Silva, no bairro Pereque-Açu. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que constatou a morte ainda na residência. A pedra foi removida e o local foi preservado para a perícia.

Durante a madrugada, a Rio-Santos (BR-101), em Ubatuba (SP), foi interditada no trecho entre os km 10 e 35. De acordo com a Concessionária do Sistema Rodoviário (CCR) Rio-São Paulo, a ação se deu devido às chuvas na região que tornaram perigosa a trafegabilidade no trajeto.

A rodovia foi liberada durante a manhã, após uma vistoria.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) já havia alertado para a previsão de fortes chuvas com acumulados superiores a 100 milímetros ao dia durante o Carnaval. Há risco de alagamentos e deslizamentos de encostas. O aviso ainda vale até a metade do dia.

Na sexta-feira (17), a Defesa Civil estadual emitiu um alerta sobre tempestades em diversas regiões devido à aproximação de uma frente fria.

Foram registradas enchentes e alagamentos em Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela e Bertioga.

Em Caraguatatuba, houve alagamento na região da praia de Guaratuba, em imagens publicadas nas redes sociais é possível ver um homem enfrentando a enchente com água na altura das coxas.

Bertioga teve vários pontos de alagamentos, inclusive, na Riviera de São Lourenço, bairro de alto padrão. Alguns condomínios tiveram a garagem inundada.

Em comunicado nas redes sociais, a Prefeitura de Bertioga afirmou que as atrações de Carnaval marcadas para o sábado foram adiadas em razão das fortes chuvas.

Em São Sebastião, as ruas foram tomadas rapidamente pela água, que invadiu casas e deixou rastro de prejuízos. Algumas pessoas precisaram se abrigar no andar de cima para fugir da água.

A prefeitura do município divulgou alerta de calamidade pública por conta da chuva, que, segundo a gestão municipal, chegou a 600 mm nas últimas 24 horas. A prefeitura afirmou que as equipes estão nas ruas para atender as ocorrências e pediu que a população só saia de casa em caso de emergência.