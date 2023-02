SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) está totalmente interditada na altura do Km 82, em Biritiba Mirim (Grande SP), devido ao rompimento de uma tubulação e consequente erosão causados pelas fortes chuvas que atingiram a região desde sábado (18).

A interdição, de acordo com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), ocorre desde meia-noite e meia desse domingo.

Uma equipe do DER está no local avaliando a situação para definir os procedimentos necessários ao restabelecimento do tráfego.

Não há previsão para liberação da pista. Os motoristas são orientados a usar como rotas alternativas as rodovias do Sistema Anchieta/Imigrantes (SP-160 e SP-150), a rodovia dos Tamoios (SP-099) e a Oswaldo Cruz (SP-125).

As fortes chuvas que atingem o estado de São Paulo desde ontem têm causado grandes transtornos para a população do litoral paulista, com deslizamentos, enchentes e alagamentos. Uma criança morreu em Ubatuba quando a casa em que estava foi atingida por uma pedra que deslizou.

A Rio-Santos (BR-101), em Ubatuba (SP), foi liberada na manhã deste domingo (19) após a realização de uma vistoria que já havia sido divulgada pelo Serviço de Transportes Terrestres. A rodovia havia sido interditada na madrugada deste domingo entre os km 10 e 35.

De acordo com a Concessionária do Sistema Rodoviário (CCR) Rio-São Paulo, a ação se deu devido às chuvas na região que tornaram perigosa a trafegabilidade no trajeto.

A medida foi temporária e contou com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Defesa Civil.