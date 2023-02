RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Estratégias para "enganar o ladrão" são hits do Carnaval do Rio. O celular vai na doleira por baixo do "body" e a pochete vem por cima com os objetos mais supérfluos.

"Um creme antiassadura, chiclete para poder beijar na boca", enumera a analista financeira Larissa Almeida, 27.

"Nunca fui roubada. A pochete por cima é uma forma de enganar o ladrão", diz, enquanto distribui lacres de plástico aos amigos para impedir o golpe de soltar a pochete. A gerente de processos Amanda Soares, 30, não teve a mesma sorte.

Passou a ser mais cuidadosa depois que foi furtada no Rock In Rio. Enrolou uma corrente "de uma bolsa velha" envolta tá cintura para impedir a abertura indesejada da bolsinha, e outra ligando esta ao celular. "Fiquei bem roqueira", brinca ela, toda de preto.

"Um cara ontem olhou direto pra minha pochete. Eu senti ele puxar, olhei bem dentro do olho dele e falei: 'Tá maluco, irmão?'. Aí ele saiu assustado", se diverte.

Ir a blocos sempre acompanhado e ter cuidado com os golpes envolvendo cartões de crédito são outras dicas para evitar furtos e roubos durante o Carnaval.

