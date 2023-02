SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil prendeu 13 pessoas por furto de celular durante a passagem do bloco Agrada Gregos, no entorno do parque Ibirapuera, zona sul de São Paulo, na tarde de sábado (18).

A quadrilha era formada, em sua maioria, por estrangeiros, vindos da Argentina, Colômbia e Peru, segundo a delegada Fernanda Herbella, da Deatur (Delegacia de Polícia de Atendimento ao Turista).

Dos presos e apreendidos, 12 são estrangeiros, incluindo uma adolescente, e apenas uma mulher é brasileira. Entre os detidos estão nove mulheres e quatro homens.

Durante a ação foram recuperados 46 celulares.

