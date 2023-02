SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil prendeu 12 pessoas e apreendeu uma adolescente por furto de celular durante a passagem do bloco Agrada Gregos, no entorno do parque Ibirapuera, zona sul de São Paulo, na tarde de sábado (18).

A quadrilha era formada por 12 estrangeiros vindos da Argentina, Colômbia e Peru, segundo a delegada Fernanda Herbella, da Deatur (Delegacia de Polícia de Atendimento ao Turista).

Apenas uma suspeita é brasileira. Entre os detidos estão nove mulheres e quatro homens.

Durante a ação foram recuperados 46 celulares.

As prisões foram realizadas pela Divisão de Capturas do Dope (Departamento de Operações Policiais Estratégicas).

Os policiais realizavam a operação Carnaval na avenida Pedro Álvares Cabral, quando foram acionados pela representante de uma empresa responsável pela segurança do bloco Agrada Gregos, denunciando que as equipes de vigilância estavam recebendo diversos chamados de vítimas de furto.

Os suspeitos foram descritos como pessoas de origem estrangeira, uma vez que se comunicavam em espanhol.

Os policiais se dirigiram para uma das saídas do bloco e passaram a abordar suspeitos com a mesma característica fornecida.

Os agentes abordaram 12 pessoas, divididas em cinco grupos. Com elas, foram encontrados 46 aparelhos.

Dos presos, conforme Herbella, a maior parte já tinha passagens criminais. Uma mulher era procurada pela Justiça.

Herbella disse que os estrangeiros se conheciam e agiam em grupo. "As leis aqui não são tão rígidas quanto nos países de origem", disse a delegada sobre os motivos que atraem criminosos de outras nacionalidades a atuar no Carnaval de São Paulo.

O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia de Atendimento ao Turista como flagrante de furto, associação criminosa, captura de procurado e ato Infracional.

Dos celulares apreendidos, 13 foram entregues às vítimas que compareceram à delegacia. Os outros 33 telefones foram apreendidos para identificação e devolução.

Os presos foram encaminhados ao 77° DP (Santa Cecília), e as presas, ao 6° DP (Cambuci).

