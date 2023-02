RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Campeã do último Carnaval do Rio, a Acadêmicos do Grande Rio busca o bicampeonato com enredo sobre Zeca Pagodinho. A escola é a segunda a desfilar na noite deste domingo (19).

Zeca chegou momentos antes do início do desfile e cumprimentou amigos do samba que virão com ele no último carro alegórico. Antes de subir na alegoria, o aclamado cantor e compositor bebeu cerveja e fumou cigarro.

Moacyr Luz, Noca da Portela, Tia Surica e Teresa Cristina são alguns dos amigos que estarão com Zeca no quinto carro alegórico. A escultura de uma águia, tradicional na Portela, compõe o carro. A Portela é a escola de Zeca.

"É o maior brasileiro que existe. O Zeca é um elo que une qualquer brasileiro. Se uma pessoa estiver de mal com a outra, é só ouvir Zeca que melhora", afirmou Teresa Cristina.