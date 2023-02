SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o calor de 30 graus na capital paulista, foliões costumam apostar em adereços que não pesam no Ibirapuera, onde aconteceu o Bloco Vou de Taxi, na zona oeste de São Paulo.

Glitter, saias, shorts jeans e tops costumam ser combinados com tiaras de flores ou frases divertidas como "sangue de Maria Bonita", frase do participante do BBB Fred Nicácio que viralizou nas redes sociais.

Entre homens, o figurino costuma ser de short e camiseta sem grande criatividade. Há, ainda, quem coloque a criatividade para jogo, como um folião só de sunga com o corpo com algumas tiras de tinta colorida e uma plaquinha "pinto com talento".

Porém, o calor parece não inibir aqueles que adquiriram fantasias coloridas e quentes. É o caso dos amigos Marcelo Morato, 45, e Thiago Álvares, 35, que decidiram se vestir de tubarão e vaca -fantasia quente e felpuda que cobre os braços e as pernas.

"É Carnaval, tem que se jogar. Tem que ir pra cima", dizem eles que garantem que, apesar do calor que estão sentindo, o adereço valeu a pena.

"Viemos pela causa dos animais", brincam eles, que afirmam que a fantasia de sábado foi cerveja. "Mas choveu. Então, viemos pela causa dos animais."