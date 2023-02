SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O bloco Ano Passado eu Morri mas Neste ano Eu Não Morro desafiou a panturrilha dos foliões ao subir e descer ladeiras na Vila Romana, na zona oeste.

Em tons de rosa choque e dourado, o cortejo teve início na praça Rio dos Campos e seguiu entre ruas residenciais do bairro. "Começamos em 2017 e hoje o repertório inclui de tudo, até Baiana System, diz a integrante Maria Rocha.

O tom político do bloco se traduziu em faixas onde lia-se "sem anistia" e "nenhum direito a menos".

"Moro aqui do lado. Escutei o baralho e vim", disse Juan Fernandes, 24, com o filho Kamal, 8 meses no colo.