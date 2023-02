SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - A cantora Cláudia Leitte iniciou seu desfile no circuito Campo Grande sob chuva na tarde desta segunda-feira (20) em Salvador.

Ela iniciou o desfile por volta de 15h sob uma chuva fina, pouco depois de um aguaceiro desabar nós ruas do centro da capital baiana.

"A pipoca está massa, está molhadinha", disse a cantora, que comandou um trio elétrico sem cordas, aberto ao público.

Mesmo com a chuva, milhares de foliões acompanharam o desfile. A Mudança do Garcia, bloco de protesto formado por sindicatos e associações, veio na sequência.

Claudia Leitte cantou para o público sucessos como Beijar na Boca e Claudinha Bagunceira. E celebrou o desfile no Campo Grande no quinto dia de Carnaval: "É onde está o povão".

A cantora desfilou outros dois dias no circuito Barra-Ondina e fecha o Carnaval na terça-feira (21) com o bloco Largadinho no mesmo circuito.