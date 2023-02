CARAGUATATUBA E RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Dezessete pessoas, cinco das quais em estado grave, estão internadas no Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba (SP), vítimas dos deslizamentos e desmoronamentos ocorridos devido ao temporal que atingiu São Sebastião no final de semana.

De acordo com o hospital estadual, entre as vítimas em estado grave há dois adultos (de 23 e 43 anos) e três crianças (de 3, 4 e 9 anos).

A história do garoto de três anos comoveu médicos e funcionários do hospital. Ele foi resgatado neste domingo (19) pelo Corpo de Bombeiros na Vila Sahy, um dos bairros mais castigados pelas chuvas na costa sul de São Sebastião e levado de helicóptero para o hospital regional em Caraguatatuba.

Segundo o hospital, a suspeita é que os pais do menino tenham morrido na tragédia. O hospital tenta localizar parentes da criança.

Além das três crianças que estão em estado grave, outras duas, ambas meninas de oito anos, estão internadas com quadro de saúde estáveis. Uma psicóloga tem prestado ajuda às vítimas internadas que estão em situação estável.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse nesta segunda (20), após se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB), que o hospital em Caraguatatuba foi a primeira opção para o envio de feridos nos deslizamentos e desabamentos.

"[As vítimas] Foram encaminhadas para a rede hospitalar que foi colocada em situação de prontidão. Primeiro o Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba, também o hospital regional de São José dos Campos e deixamos de prontidão inclusive o Hospital das Clínicas de São Paulo", disse o governador.

Segundo ele, alguns dos feridos foram resgatados com politraumatismo.

Tarcísio afirmou ainda que a estratégia agora será liberar vagas no hospital de Boiçucanga, levando pacientes para Caraguatatuba e deslocando os que forem necessários para São José dos Campos.

O governador disse que há mais de 600 pessoas envolvidas nas operações de resgate, além de helicópteros e aviões, que permitiram chegar aos pontos mais afetados e socorrer vítimas feridas.

Ainda segundo o hospital, uma mulher de 28 anos, resgatada pelos bombeiros com seu filho recém-nascido, foi transferida para a Santa Casa Stella Maris, também em Caraguatatuba, pois o Hospital Regional não dispõe de maternidade. Mãe e filha estão bem.

FLUXO CONSTANTE

O movimento de helicópteros e ambulâncias trazendo feridos da tragédia ocorrida em São Sebastião foi grande neste domingo. Já nesta segunda-feira a movimentação é bem menor, segundo o hospital.

De acordo com o diretor-executivo do hospital regional, Gustavo Cursino, o atendimento às vítimas do temporal provocou o adiamento de cirurgias eletivas (não emergenciais).

"Estamos trabalhando bem com as equipes que temos e não utilizamos até agora o total de leitos disponíveis para essa catástrofe", disse.

O paciente Sérgio de Paula, 67, que se recupera de uma cirurgia no coração e está internado no segundo andar do hospital, disse que no domingo houve movimentação muito grande devido ao atendimento às vítimas da tragédia de São Sebastião.

"Eu tive um exame de raio-X adiado porque todos os profissionais do hospital priorizaram o atendimento às vítimas", disse.

Segundo o governo do estado, até a tarde desta segunda foram confirmadas 36 mortes no litoral norte de São Paulo e há ao menos outras 40 pessoas desaparecidas. O total de pessoas desalojadas e desabrigadas chega a 2.496.