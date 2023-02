SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou nesta segunda-feira (20) a transferência temporária do seu gabinete para o município de São Sebastião. O objetivo, segundo ele, é possibilitar uma celeridade maior às ações de assistência prestadas pelo governo estadual às cidades castigadas pelas fortes chuvas do último fim de semana em todo o litoral paulista.

"Estamos aqui em São Sebastião hoje o dia todo e também ficaremos o tempo que for necessário. Transferi meu gabinete ao litoral norte para tomarmos todas as providências. Nossa ideia é atuar em colaboração com a prefeitura, estendendo a mão e acompanhando o trabalho aqui de perto e pessoalmente", afirmou Tarcísio de Freitas.

Na sexta-feira (19), o governador já havia decretado estado de calamidade pública para as cidades de Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Bertioga, e anunciado a liberação de R$ 7 milhões para a Defesa Civil agir no auxílio às vítimas das fortes chuvas que atingiram o Litoral Norte do estado. A liberação dos recursos será por meio de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal na secretaria de Governo e Relações Institucionais.

Tarcísio afirmou também que irá reconstruir as áreas destruídas pelas fortes chuvas no litoral norte e afirmou que o estado sairá fortalecido após a tragédia que atingiu a região. "Tenho certeza de que o Estado de São Paulo, que é tão pujante, de pessoas tão valiosas, vai dar a volta por cima, vai se reconstruir e sair ainda mais forte", disse, durante coletiva de imprensa realizada ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto.

O governador destacou ainda que mais de 600 pessoas trabalham no auxílio à população do litoral norte. "Louvo todos os profissionais incansáveis, do município, da Defesa Civil, das Forças Armadas, do Corpo de bombeiros e da PM, do Exército. É um momento de dor, mas essa dedicação todo conforto e esperança", afirmou.

Tags:

SP