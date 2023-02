RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um bar flutuante afundou no lago de Furnas, em Capitólio (MG), neste sábado (18). Marinheiros de embarcações que estavam por perto no momento do naufrágio ajudaram a resgatar as pessoas que estavam no bar. Todas foram socorridas, sem ferimentos.

O Corpo de Bombeiros disse que não houve acionamento para ocorrência. As causas do acidente serão apuradas pela Marinha do Brasil.

"A DelFurnas (Delegacia Fluvial de Furnas) tomou conhecimento, enviou, imediatamente, uma equipe de Busca e Salvamento para o local, a fim de prestar o apoio necessário. Ao chegar, foi verificado que todos os tripulantes e passageiros já haviam sido socorridos e que não houve vítimas ou feridos", disse em nota.

Ainda de acordo com a Marinha, não foi constatada poluição hídrica no local. "Um inquérito será instaurado para apurar as responsabilidades do acidente, bem como colher ensinamentos para reduzir a probabilidade de ocorrências análogas no futuro."

As imagens que circulam nas redes sociais mostram que a estrutura ficou parcialmente debaixo da água.

Por causa do ocorrido, o Viva Louge Bar disse que a programação de Carnaval prevista até terça-feira (21) foi cancelada, mas não divulgou outras informações sobre o acidente.

O acidente deste sábado (18) ocorre pouco mais de um ano após o desprendimento de uma grande rocha ter matado dez pessoas em Capitólio, em 9 de janeiro de 2022. O local ainda não está totalmente aberto para visitação, o que só deverá ocorrer após a realização de obras estruturais.

A prefeitura e o Governo de Minas Gerais assinaram em novembro um convênio para obras de contenção em 2 dos 5 pontos considerados prioritários, que devem levar dois anos para serem concluídas.

Incidentes em outros pontos também foram registrados no decorrer do ano passado com o turismo náutico. Em agosto, uma lancha com 17 pessoas bateu em um barranco e tombou parcialmente e, dois meses antes, duas pessoas morreram depois de um barco tombar.