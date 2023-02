SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O desfile do cantor Igor Kannario levou uma multidão de foliões nesta segunda-feira (20) no circuito do Campo Grande, em Salvador.

No chão, os foliões giravam as camisas sob o comando cantor, que é um dos expoentes do pagode baiano. Jovens se penduraram em árvores para acompanhar a passagem do trio elétrico.

Durante a passagem pelo Campo Grande, Kannario puxou uma oração e pediu palmas para os policiais ?o cantor tem um histórico de entreveros com a Polícia Militar da Bahia.

Debaixo de uma chuva fina, Kannario cantou sucessos como Chegando e Embrazando e Tudo Nosso, Nada Deles.

"Aqui é favela", disparou o cantor, citando os nomes de bairros da periferia de Salvador.

Tags:

Chuva