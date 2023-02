RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Nem só de bloquinho vive o folião no Rio de Janeiro. Com a mistura de axé, pop, funk, música eletrônica e pagode, encontra-se facilmente na cidade várias opções para todos os gostos, mas nem para todos os bolsos. Desembolsando de R$ 150 até R$ 650, foliões podem escolher aproveitar o carnaval em festas privadas.

A modelo Giovana Avelar, 18, e sua amiga Monique Ferla, 30, escolheram uma dessas festas por vários motivos, entre eles a segurança e exclusividade. "Não curto bloco porque é muita muvuca, sol, calor, gente suada e por isso não gosto", comentou Ferla.

Quando jovem, Daniel Machado, 39, preferia bloquinhos mas, após casos de violência com conhecidos, o administrador optou por curtir seu Carnaval em uma festa privada. "Há 10 anos eu não vou em blocos de rua, a segurança influencia muito. Já vi amigos perderem celulares, relógio, bolsa", afirmou.

Além disso, para Machado as atrações também contam muito. O folião escolheu festejar nesta segunda-feira (20) onde o cantor Léo Santana, dono do hit "Zona de Perigo", que está no topo das paradas no Brasil, vai subir no palco do Carnaval das Artes, na Marina da Glória, zona sul da capital. Também se apresentam Mari Fernandez, Belo, Filipe Ret e MC Cabelinho.