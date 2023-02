RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Imperatriz Leopoldinense e a Viradouro saíram como favoritas para o título de campeã do Carnaval de 2023 do Rio de Janeiro.

Em comum, as escolas levaram biografias para a avenida. Se verde, branco e dourado narrou a vida de Lampião através do samba-enredo com pegada dos cordéis nordestinos; a escola de Niterói usou flores e perfumou a avenida para celebrar a memória de Rosa Maria Egipcíaca --primeira negra no País a escrever um livro.

As duas agremiações se unem à Mangueira, favorita do primeiro dia na disputa do título. A vencedora será conhecida na apuração da próxima quarta-feira de cinzas, 22.

Abrindo a noite, a Paraíso do Tuiuti levou carros luxuosos marca da carnavalesca Rosa Magalhães, mas apresentou problemas para evoluir e deixou grandes buracos.

A Portela festejou seu centenário com uma celebração da própria história e emocionou o público desde o início. No entanto, ela também apresentou problemas na evolução e deverá perder pontos preciosos.

Já o samba-enredo da Vila Isabel levou cerca de 30 festas para a avenida em carros com várias acrobacias. O destaque ficou para um imenso São Jorge, espelhado, que se movia.

A Beija-Flor teve problemas na concentração, com um de seus carros com um princípio de incêndio. Houve correria, mas o problema foi resolvido e longe dos jurados. No entanto, não empolgou tanto o público.