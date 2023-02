SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A liberação parcial da rodovia que liga parte da costa sul ao centro de São Sebastião (197 km de SP) na noite desta segunda-feira (20) permitiu a moradores e turistas que estavam presos na praia de Maresias a iniciar uma busca por agências bancárias e caixas eletrônicos. O dinheiro era o único meio de pagamento possível no destino de férias no litoral paulista, ainda sem internet, após ter sido isolado por quedas de barreiras.

"Não tem Pix nem cartão, só dá para comprar comida em Maresias com dinheiro", conta Roberto Nogueira Trentini, 36, gerente comercial. Depois de abastecer a carteira e encher o porta-malas com mantimentos, estava impedido de voltar à casa onde passava as férias. A obra para a remoção de uma pedra que ameaçava rolar sobre a rodovia em Toque-Toque Grande bloqueava o caminho de volta.

O bloqueio, previsto para ser desfeito apenas pela manhã, provocava discussão entre famílias que, assim como Trentini e a mulher dele, tentavam retornar aos imóveis onde passavam o feriado de Carnaval.

"Estamos com criança em casa, precisamos voltar", contou Gustavo Fiori, 35, técnico de informática, relatando que havia deixado um sobrinho sob os cuidados de vizinhos.

Para Fiori, a brecha na estrada era a chance de voltar à casa do pai, em Maresias, que havia sofrido um infarte dois dias antes e estava internado no hospital público do centro. "Preciso buscar os documentos do meu pai", disse. "A casa ficou aberta porque ele estava sozinho quando foi socorrido, minha mãe está fora da cidade para fazer um tratamento de saúde, não faço ideia de como estão as coisas lá na casa dele", disse.

Extraoficialmente, um dos responsáveis do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) pelos trabalhos na rodovia disse que aproximadamente 5.000 veículos ficaram presos na região de Maresias devido aos deslizamentos.

Automóveis retornavam continuamente no sentido centro histórico de São Sebastião, o que gerava ainda mais reclamações entre os turistas que tentavam retornar. "A prioridade é para que as pessoas saiam, mas vocês estão querendo retornar para uma área de risco", respondia o policial que tentava convencer o grupo a sair do acostamento da pista da base da Polícia Militar na altura do km 136 da rodovia SP-055, em Barequeçaba.

Depois de meia hora de protestos e algumas chamadas ao comando da Casa Militar, os policias comunicaram a decisão de liberar moradores.

"Vamos juntar todo mundo porque eu vou falar uma vez só", avisou o policial ao grupo. "A passagem para moradores está liberada, o que eu estou vendo aqui são turistas, mas se quiserem passar, eu recomendo que façam o que têm de fazer lá e retornem assim que possível."

Houve aplausos e alguns gritos de comemoração. O grupo entrou rapidamente nos carros e seguiu rumo ao sul.