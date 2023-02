A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Sececrj) abriu convocatória para artesãos fluminenses que queiram participar da 15ª Rio Artes Manuais, maior feira de artesanato da América Latina, que será realizada entre os dias 15 e 19 de março próximo. As inscrições permanecem abertas até o dia 26 deste mês e podem ser feitas no site do evento.

Serão selecionadas três obras de cada região administrativa do estado, totalizando 30 peças. Podem participar artesãos maiores de 18 anos e entidades representativas, como associações ou cooperativas. Os interessados poderão inscrever até duas peças de artesanato, no tamanho de 40 centímetros (cm) de altura, 30 cm de largura e comprimento e peso máximo de 3 quilos, para concorrer a uma das vagas.

A secretária Danielle Barros afirmou que o artesanato cultural é uma importante ferramenta de fomento à economia criativa no estado. “Ele carrega a tradição e a expressão cultural e social do Rio de Janeiro. Nossa intenção, ao abrir o nosso estande para a participação da população, é exatamente dividir esse espaço com os artesãos fluminenses e garantir a promoção da sua arte", destacou.

Evento

A 15ª edição da Rio Artes Manuais ocorrerá no Centro de Convenções Expomag, na Cidade Nova, região central da cidade, e terá como tema Faço Arte, Faço Parte, escolhido por meio de votação popular via internet. O evento será direcionado para as questões de integração, acessibilidade e pertencimento, sem esquecer o aspecto do empreendedorismo e expressão cultural de lado, comentou a secretária.

Segundo Danielle Barros, o objetivo é aproximar a população da cultura artesanal de raiz, mostrando o significado e a importância da comercialização desse segmento no estado. O estande tem área total de 264 metros quadrados e vai comportar os seguintes tipos de objetos artesanais: modelagem em argila, barro ou cerâmica, modelagem em biscuit, reaproveitamento de materiais, costura criativa, entalhe em madeira, trabalhos em cestaria, bordado livre e criativo, pintura manual, crochê, pintura em madeira, colagem e macramê.

Não será permitida a venda de peças no espaço destinado à exposição. Dúvidas sobre o processo de inscrição podem ser tiradas através do e-mail rioartesmanuais@cultura.rj.gov.br. Ingressos estão disponíveis no site da feira.

