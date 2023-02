RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Cerca de 10 mil pessoas seguem o trio do bloco 'Vagalume O Verde' no bairro Jardim Botânico, na zona sul do Rio.

O grupo, que nasceu no Horto Florestal às margens do Jardim Botânico, se apresenta há quase 20 anos levando alegria para os foliões e um recado importante sobre sustentabilidade.

"A gente tem que curtir a festa, mas sem deixar de pensar onde vamos jogar nosso lixo. Vamos curtir o Carnaval com consciência!", disse um dos organizadores do bloco, Hugo Camarate, animando o público de cima do trio.