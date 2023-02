SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As cidades do litoral norte paulista, palco da tragédia das chuvas históricas do último final de semana, que deixou ao menos 44 pessoas mortas, devem voltar a enfrentar temporais na tarde desta terça-feira (21), de acordo com a Defesa Civil do estado.

Esta terça amanheceu com sol e tempo abafado na região, mas, segundo a previsão do órgão estadual, a partir do final da manhã, áreas de instabilidade se formam e favorecem a formação de nuvens carregadas sobre a região.

Durante a tarde, a região volta a ter condições para pancadas de chuva, com risco de temporais, raios e até chance de granizo em pontos muito isolados, e precipitação que varia de 25 mm a 35 mm, divulgou a Defesa Civil do estado.

Novas precipitações atrapalham os trabalhos de buscas por sobreviventes nas áreas destruídas e causam riscos de novos deslizamentos e desabamentos porque o solo já está encharcado devido às últimas chuvas históricas.

Choveu durante a madrugada, e, segundo a Prefeitura de São Sebastião, houve deslizamento de terra na costa sul, em Juquehy, na rua da Sabesp, por volta de 1h30.

Não houve desmoronamento de casas, mas, assustados com o barulho da movimentação de terra, cerca de 80 moradores deixaram suas casas. Não há informação sobre vítimas, segundo a Defesa Civil do município.

CONFIRA A PREVISÃO POR CIDADE

São Sebastião - Pancadas de chuva (25mm). Temperatura: 22°C/30°C. Vento: 35 km/h.

Ubatuba - Pancadas de chuva (25mm). Temperatura: 22°C/31°C. Vento: 35 km/h.

Caraguatatuba - Pancadas de chuva (25mm). Temperatura: 21°C/31°C. Vento: 35 km/h.

Ilhabela - Pancadas de chuva (25mm). Temperatura: 22°C/30°C. Vento: 35 km/h.

Guarujá - Pancadas de chuva (35mm). Temperatura: 22°C/30°C. Vento: 40 km/h.

Bertioga - Pancadas de chuva (30mm). Temperatura: 22°C/30°C. Vento: 40 km/h