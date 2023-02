SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O bloco Pirikita em Chama arrastou foliões no centro de São Paulo, no largo São Bento, nesta terça-feira de Carnaval (21).

Com a temática "vermelho", o bloco faz homenagem à sambista Beth Carvalho, morta em 2019.

Com ritmos de axé e samba, o desfile levou todos os foliões a loucura e a fazer o sinal de "L" ao mostrar uma bandeira do Lula no trio enquanto tocava "Meu Coração é Vermelho".

Centenas de pessoas se reuniram e fizeram o sinal do presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) enquanto gritavam "meu coração é vernelho-ô-ô-ô" na esquina do largo São Bento com a rua Líbero Badaró, no centro da capital paulista.