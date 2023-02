SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo estadual suspendeu as operações da balsa na travessia Ilhabela-São Sebastião desde as 12h50 desta terça-feira (21).

A medida, segundo o governo, é para dar celeridade ao fluxo de veículos na rodovia Rio-Santos, no sentido para quem está saindo de São Sebastião. A fila para a travessia estava causando congestionamento no local.

Ainda não foi anunciado quando a operação será retomada.

A rodovia Rio-Santos teve o tráfego liberado parcialmente pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem) em diversos pontos que antes estavam totalmente obstruídos, entre São Sebastião e Ubatuba.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) fez um apelo para que os turistas aproveitem as liberações e o tempo firme, e deixem as cidades do litoral norte.

"Quanto mais gente sair, melhor, porque alivia a pressão na região. Quem puder se deslocar até a capital e outros pontos, que o faça", disse.

Na segunda-feira (20), a orientação do governador tinha sido diferente. Na ocasião, com muitos bloqueios ainda nas estradas, ele havia pedido que turistas não antecipassem a volta.

A Rio-Santos e a Tamoios são as únicas vias disponíveis para a saída dos turistas.

O número de mortos chegou a 44 em decorrência das chuvas históricas que atingiram o litoral norte paulista no último final de semana (18 e 19), sendo 43 em São Sebastião e um em Ubatuba. O total foi atualizado na manhã desta terça-feira (21). Sete corpos (dois homens adultos, duas mulheres adultas e três crianças) já foram identificados e liberados para sepultamento, segundo o governo do estado.

O total de pessoas fora de casa, desabrigadas ou desalojadas, chega a 2.500. Os desaparecidos somam 40, mas os números ainda devem aumentar, já que há relatos de que pessoas estariam sob os escombros de estruturas que cederam.