SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O sexto dia de Carnaval de Salvador começou sob sol forte nesta terça-feira (21) no circuito do Campo Grande.

Com um desfile aberto ao público, o Olodum foi uma dos primeiras atrações a ganhar a avenida com o trio elétrico e com a sua inconfundível bateria no chão.

Durante o desfile, a banda cantou sucessos de sua trajetória como Faraó, Protesto Olodum e Várias Queixas.

Ao chegar à passarela Nelson Maleiro, no largo do Campo Grande, emociona o público cantando em versão percussiva de Nos Bailes da Vida, de Milton Nascimento.

Neste ano, o bloco afro traz como tema "Tambores: A Batida do Coração - Caminhos da Eternidade", que resgata a história da utilização dos instrumentos percussivos, celebra tambores de Gana e cultura dos povos Ashanti.