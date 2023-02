SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pediu nesta terça-feira (21) para que os turistas que viajaram para o litoral norte do estado no feriado de carnaval, se possível, retornem às suas cidades

"A recomendação, já que estamos conseguindo reestabelecer comunicação, internet e energia, é que quem faz parte da população flutuante, que veio para o litoral norte passar o carnaval, que comece a retrair", afirmou Tarcísio.

Antes de ser atingida pelo maior temporal já registrado no Brasil, a cidade de São Sebastião esperava um movimento de mais de 500 mil pessoas durante o carnaval -número cinco vezes maior que a população da cidade, estimada em 91,6 mil habitantes pelo IBGE em 2021.

Essa população extra aumenta a pressão por mantimentos e água após a tragédia registrada durante o fim de semana. Até o momento, há 44 mortos confirmados.

"A gente começou a liberar a Rio-Santos até a Barra do Sahy, isso é importante. Temos que aproveitar a condição climática para começar a sair. Quanto mais gente sair, melhor, porque alivia a pressão nas regiões", declarou o governador.

CAMINHO DE VOLTA

No caso dos turistas que estão em São Sebastião, as orientações são as seguintes.

Quem está antes da Barra do Sahy deve pegar a Rio-Santos (SP-55) em direção à Bertioga e, depois, o sistema Anchieta-Imigrantes para retornar à São Paulo. Não é possível usar a Mogi-Bertioga (SP-082, que ficará interditada por dois meses.

O governo informou que a balsa entre Ilhabela e São Sebastião foi suspensa para acelerar o fluxo de veículos na rodovia Rio-Santos (SP-055) no sentido São Sebastião-Guarujá. Segundo comunicado, o retorno da operação será comunicado ao longo do dia.

Quem está em Maresias deve pegar a Rio-Santos em direção à São Sebastião e Caraguatatuba e, depois, a rodovia dos Tamoios, para se dirigir a outras cidades do estado.

Apesar do pedido do governo, é importante lembrar que ainda existem pontos de interdição no caminho para São Paulo e o interior do estado.

INTERDIÇÃO TOTAL

Rio-Santos (Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego SP-055): Km 174+500, por queda de barreira.

Mogi-Bertioga (SP-098): totalmente interditada depois do rompimento de uma tubulação, queda de muros e erosão no asfalto.

INTERDIÇÃO PARCIAL

**Rio-Santos (Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego SP-055)**

Km 061 - queda de barreira

Km 066 - queda de barreira

Km 084 - queda de árvore

Km 087- queda de barreira e árvores

Km 095 - alagamento

Km 095 ao 096 - queda de barreira

Km 116 - queda de barreira

Km 142 - queda de barreira e árvores

Km 136 ao 142 - queda de barreira e árvores

Km 157 ao 162 - queda de barreira

Km 164 - queda de barreira

Km 180 - queda de árvore

Km 188 - erosão

**Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125)**

Km 11 - queda de barreira

Km 13 - queda de barreira

Km 58 - queda de barreira

SITUAÇÃO DE ESTRADAS SOB CONCESSÃO

Rodovia dos Tamoios - Tráfego intenso no sentido de São José dos Campos, entre o km 83+400 e o km 64, por excesso de veículos.

Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) - Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) com operação 2x8 (duas pistas sentido Litoral e oito sentido Planalto). Tráfego congestionado na Rodovia Cônego Domênico Rangoni (sp-055) do km 248-100 ao 260. No trecho da Padre Manoel Da Nóbrega (SP-055) tráfego congestionado do km 275 ao 274. Rodovia dos Imigrantes (SP-160), sentido capital, do km 59 ao 49, por excesso de veículos.

Sistema Castello Branco-Raposo Tavares - Tráfego normal, sem congestionamentos.

Sistema Anhanguera-Bandeirantes - Tráfego normal, sem congestionamentos.

Rodovia Ayrton Senna/Carvalho Pinto - Tráfego normal, sem congestionamentos.