SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB), disse, em entrevista à reportagem, que o município vive uma "verdadeira operação de guerra" para prestar apoio à população atingida pela forte chuva que atingiu o litoral norte de São Paulo nos últimos dias.

O prefeito disse, porém, que não há previsão de quando os serviços de coleta de esgoto, fornecimento de água e eletricidade devem voltar a funcionar. "Não temos previsão porque como a estrada foi interrompida por escorregamentos o sistema de posteamento foi totalmente atingido. Tem interrupções em diversos pontos", afirmou.

Participam da força-tarefa as defesas civis municipal, estadual e da União, o Comando de Policiamento Aéreo, o Corpo de Bombeiros e os policiamentos militar, civil e científico. O prefeito disse ainda que participam das reuniões integrantes da Anatel, EDP e Sabesp.

VELÓRIO COLETIVO

O prefeito disse que a possibilidade de velório individual ou coletivo será tomada pelos familiares das vítimas. Até a tarde da terça-feira (21), dos 13 primeiros corpos reconhecidos e liberados, um será velado em São Sebastião, segundo o prefeito.

"Esse velório foi no velório municipal. Os outros doze foram transladados para outras cidades e outros estados. A decisão é da família, se ela quer levar para outra cidade ou para outro estado ou se ela quer fazer outro velório aqui."

Augusto disse que caso os velórios ocorram na cidades há duas estruturas previstas: uma para o velório individual e outra montada na região central para fazer o sepultamento coletivo.

RESGATES POR VIAS AÉREAS E MARÍTIMAS

Em relação ao resgate por vias aéreas e marítimas, o prefeito disse que a operação de embarque e desembarque com as embarcações da marinha estão sendo discutidas pelo governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos). No entanto, o prefeito afirmou que a rodovia dos Tamoios pode ser usada para deixar a cidade.

"Neste momento, estamos com a estrada liberada, e as pessoas estão saindo sentido centro de São Sebastião para pegar a rodovia dos Tamoios."

RETORNO ÀS AULAS SUSPENSO

O ano letivo das escolas municipais da cidade foi comprometido com as chuvas intensas que arrasaram a região.

"Todo o plano de ano letivo está sendo revisto pela Secretaria de Educação, temos escolas abrigando o Exército, as doações, os desalojados. Todo o sistema educacional do município está nesse momento comprometido."

O prefeito disse ainda que o sistema de ensino está comprometido porque a ligação entre os bairros foi prejudicada. "Tem alunos que moram num bairro e moram em outros." Segundo ele, não há previsão de retorno. "A Secretaria de Educação está reunida nesse momento tomando essa decisão. Provavelmente as férias escolares de julho serão canceladas."

TRANSPORTE PÚBLICO

O funcionamento do transporte público em São Sebastião funciona de firma parcial, segundo o prefeito. O transporte na região Centro-Norte está normalizado.

Nas regiões que tiveram interrupções nas estradas, o transporte urbano funciona parcialmente. "Se tem uma interrupção, um ônibus vem, deixa os passageiros nesse ponto, eles atravessam a pé nesse ponto e pegam o ônibus do outro lado. No Centro sul, está sendo feito um trabalho ponto a ponto de acordo com as condições portuárias."

Em relação ao escoamento de cargas para a cidade, o prefeito disse que a Marinha está fazendo o desembarque de cargas humanitárias que chegam à região.

Augusto disse também que as cargas e operações portuárias começam a ficar prejudicada com o trânsito. "Mas como estávamos no Carnaval, os próprios operadores portuários estavam organizados por conta do excesso de veículos na região. O desenrolar dessa logística será discutido nos próximos dias."

O prefeito disse ainda que o único trecho interrompido que é entre a Barra do Sahy e Bertioga. "O restante está conectado, com uma situação precária, mas conectado."

PESSOAS EM ÁREAS DE RISCO

O prefeito afirmou que "todas as áreas de risco estão sendo monitoradas". A previsão do tempo para São Sebastião nos próximos dias é chuva, por isso, muitos moradores estão preocupados com as áreas que tiveram deslizamentos. "Estamos acompanhando os trabalhos da defesa civil e dos agentes de segurança."

Augusto afirmou que o esforço da prefeitura e das demais autoridades envolvidas é "buscar sobreviventes, dar condições para os resgatados e aqueles que precisam apoio por terem perdido suas casas."