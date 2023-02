SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vídeos que circulam nas redes sociais desde esta segunda-feira (20) mostram foliões do Bloco Emo, na zona norte de São Paulo, tentando se segurar no que fosse possível para não serem arrastados pela enxurrada.

As cenas foram gravadas na tarde desta segunda, durante o cortejo pela avenida Luís Dumont Villares, e mostram ainda banheiros químicos sendo derrubados pela força da água.

O temporal que atingiu a zona norte da capital na tarde desta segunda alagou importantes vias da região e deixou carros submersos.

Até as 18h30 de segunda, o Corpo de Bombeiros disse ter recebido 23 chamados para enchentes, principalmente no Tucuruvi e na Vila Guilherme, na zona norte.

Também já tinham sido registrados 21 chamados para quedas de árvores na região metropolitana de São Paulo, e o helicóptero Águia, da Polícia Militar, chegou a ficar de prontidão.

No Itaim Paulista, no extremo leste de São Paulo, houve iminência de transbordamento do córrego Lajeado, na rua Manuel Barbalho de Lima.

O Glicério, no centro de São Paulo, foi outra região que sofreu com as chuvas e alagamentos na tarde desta segunda.

