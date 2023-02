SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mais de 273 mil motoristas saíram do litoral sentido de quinta (16) até às 17h desta terça (21), segundo a Ecovias, que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, rodovias que ligam o litoral sul da capital. O tráfego no sistema está normalizado, sem congestionamentos.

A Rodovia do Tamoios, uma das rodovias para o litoral norte, recebeu cerca de 123 mil veículos, segundo a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), que também informou tráfego intenso no fim desta tarde -tanto nas rodovias que dão acesso ao litoral paulista, quanto nas que dão acesso ao interior do Estado.

Segundo a Artesp, o sistema Castello Branco-Raposo Tavares recebeu cerca de 793 mil veículos e o sistema Anhanguera-Bandeirantes cerca de 696 mil veículos.

De acordo com a Ecovias, o sistema realiza a contagem dos veículos que seguem para o litoral via Baixada Santista e depois os que retornam do mesmo destino, por isso não é possível saber se entre estes veículos estão os que estiveram nas cidades do litoral norte, atingidas por fortes chuvas nos últimos dias.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pediu nesta terça-feira (21) que os turistas que viajaram para o litoral norte do estado no feriado de Carnaval, se possível, retornem ainda hoje às suas cidades.

"A recomendação, já que estamos conseguindo reestabelecer comunicação, internet e energia, é que quem faz parte da população flutuante, que veio para o litoral norte passar o carnaval, que comece a retrair", declarou o governador.

Antes de ser atingida pelo maior temporal já registrado no Brasil, a cidade de São Sebastião esperava um movimento de mais de 500 mil pessoas durante o Carnaval -número cinco vezes maior que a população da cidade, estimada em 91,6 mil habitantes pelo IBGE em 2021.

Até o momento, 46 mortes foram confirmadas pelo governo estadual -45 em São Sebastião e um em Ubatuba. Os desaparecidos, segundo o governador, somam entre 30 e 40 pessoas. Os trabalhos de busca e resgate foram reforçados com a ampliação do número de profissionais nas equipes.

TRÂNSITO INTENSO

A Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) informou que, por volta das 17h, havia "tráfego intenso tanto nas rodovias que dão acesso ao litoral paulista, quanto nas que dão acesso ao interior do estado".

Rodovia dos Tamoios: o maior tráfego foi reportado no sentido de São José dos Campos, entre o Km 83+400 e o Km 11+600, por excesso de veículos;

Sistema Anchieta-Imigrantes: tráfego normal;

Sistema Castello Branco-Raposo Tavares: tráfego normal;

Sistema Anhanguera-Bandeirantes: lentidão na Rodovia Anhanguera (SP-330) do Km 102 ao Km 101 e na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) do Km 58 a 54;

Rodovia Ayrton Senna/Carvalho Pinto: lentidão na Rodovia Carvalho Pinto (SP-70) sentido São Paulo, do Km 88 ao Km 80 e na rodovia Ayrton Senna, sentido capital, do Km 56 ao Km 48, pelo ao alto fluxo de veículos.