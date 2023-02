SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A volta à elite do Carnaval de São Paulo significa o resgate da tradição da Vai-Vai para o presidente da agremiação, Clarício Gonçalves.

Maior campeã do Carnaval de São Paulo, a Vai-Vai voltou ao Grupo Especial nesta terça-feira (21), um ano após ser rebaixada.

A agremiação do Bexiga, na região central de São Paulo, empatou no primeiro lugar com a Camisa Verde e Branco, escola tradicional da Barra Funda, na região central, mas levou o título nos critérios de desempate.

Representantes das duas escolas fizeram uma rápida comemoração em conjunto no Sambódromo do Anhembi, na zona norte paulistana, e saíram correndo com os troféus para suas comunidades.

"É o resgate do Vai-Vai é o presente de 93 anos", afirmou Gonçalves, que admitiu ter sido mais difícil ganhar o acesso sem uma sede.

A sede da Vai-Vai foi desapropriada em 2021 para construção da estação Praça 14 Bis da linha 6-laranja do metrô. E até agora não tem uma quadra fixa nova. "Mas nisso vamos pensar depois, agora é comemorar com a comunidade."

Com um desfile bastante elogiado, a Vai-Vai tinha a imortalidade como tema do enredo, reeditando seu Carnaval de 2005. Já a Camisa Verde e Branco homenageou os heróis invisíveis.

Com 270 pontos, as duas escolas alcançaram a soma máxima.

Se as duas sobem em 2024, Estrela do Terceiro Milênio e Unidos de Vila Maria foram rebaixadas nesta terça-feira do grupo de elite, vencido pela Mocidade Alegre.